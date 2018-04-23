Строительство Соборной мечети в Крыму ведется с опережением сроков — Бальбек

Бальбек привел в пример строительство в Симферополе Соборной мечети, рассказывая о культурном и религиозном возрождении на полуострове после воссоединения Крыма с Россией

"Десять лет в юрисдикции Украины мусульмане Крыма добивались строительства Соборной мечети и постоянно сталкивались с препятствиями, с отказами… И сегодня на 95% закончены бетонные работы, строительство мечети идет с опережением сроков. И в 2019 году 21 апреля мусульмане Крыма откроют Соборную мечеть на полуострове. Это долгожданное событие состоится в российском Крыму", — подчеркнул он и пригласил участников форума на торжественное открытие мечети.

Парламентарий напомнил, что до воссоединения Крыма с Россией на полуострове более 330 мечетей не имели правоустанавливающих документов, что позволяло различным экстремистам, используя мусульман Крыма, вмешиваться во внутриполитические процессы на Украине.