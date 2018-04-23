ЯЛТА, 23 апр — РИА Новости Крым. Строительство Соборной мечети в Симферополе ведется с опережением сроков, однако введение объекта в эксплуатацию по-прежнему запланировано на 21 апреля. Об этом на IV Международный журналистском форуме «Журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций» заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Бальбек привел в пример строительство в Симферополе Соборной мечети, рассказывая о культурном и религиозном возрождении на полуострове после воссоединения Крыма с Россией.
"Десять лет в юрисдикции Украины мусульмане Крыма добивались строительства Соборной мечети и постоянно сталкивались с препятствиями, с отказами… И сегодня на 95% закончены бетонные работы, строительство мечети идет с опережением сроков. И в 2019 году 21 апреля мусульмане Крыма откроют Соборную мечеть на полуострове. Это долгожданное событие состоится в российском Крыму", — подчеркнул он и пригласил участников форума на торжественное открытие мечети.
Парламентарий напомнил, что до воссоединения Крыма с Россией на полуострове более 330 мечетей не имели правоустанавливающих документов, что позволяло различным экстремистам, используя мусульман Крыма, вмешиваться во внутриполитические процессы на Украине.
"И только после воссоединения Крыма с Россией глава Республики Сергей Аксенов заявил, что все мечети должны быть в каноническом и юридическом подчинении Духовного управления мусульман Крыма", — напомнил Бальбек.