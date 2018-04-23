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Генсек ООН признал проблемы Совбеза
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Генсек ООН признал проблемы Совбеза 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Reuters
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Совета Безопасности организации есть структурные проблемы. Об этом сообщает телеканал SVT.
По его мнению, СБ больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям. При этом некоторые страны злоупотребляют правом вето.
Гутерреш также отметил, что полная реформа невозможна без внесения изменений в работу Совета Безопасности.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал предложение президента Украины Петра Порошенко по реформе ООН.
Порошенко считает, что организация нуждается в «немедленном» реформировании. А именно, по его мнению, необходимо лишить Россию права вето.
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Порошенко сообщил о начале процедур для введения автокефалии УПЦ В СБУ заявили о задержании российского шпиона В ООН заявили о нехватке денег на гуманитарную помощь жителям Украины
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