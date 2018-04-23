Генсек ООН признал проблемы Совбеза

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Совета Безопасности организации есть структурные проблемы. Об этом сообщает телеканал SVT.

По его мнению, СБ больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям. При этом некоторые страны злоупотребляют правом вето.

Гутерреш также отметил, что полная реформа невозможна без внесения изменений в работу Совета Безопасности.

Порошенко считает, что организация нуждается в «немедленном» реформировании. А именно, по его мнению, необходимо лишить Россию права вето.