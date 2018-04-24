Более тысячи ветеранов АТО покончили с собой

На Украине назвали число суицидов среди военных

Глава комитета Верховной рады по делам ветеранов Александр Третьяков заявил, что около тысячи участников силовой операции в Донбассе покончили с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УНН.

По его словам, проблемой суицидов среди военнослужащих на Украине никто не занимается, а на телевидении «нет ни одной антисуицидной рекламы».

Третьяков заявил, что средний возраст участников операции в Донбассе составляет около 35 лет.

В июне глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что около 500 украинцев, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, покончили с собой. Министр отметил со ссылкой на международную статистику, что 90-95 процентов участников боевых действий имеют связанные с нервной системой и социальные проблемы, а около трети — посттравматический синдром, результатом которого нередко бывают самоубийства.