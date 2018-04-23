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Милонов раскритиковал идею создания автокефалии на Украине
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Милонов раскритиковал идею создания автокефалии на Украине 

Аргументы и Факты 46 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Депутат Госдумы заявил, что Вселенский константинопольский патриарх Варфоломей не имеет полномочий принимать подобные решения
Депутат Госдумы Виталий Милонов, который является служителем Русской православной церкви, заявил, что Вселенский константинопольский патриарх Варфоломей не имеет полномочий для принятия решения о создании автокефалии на Украине. Об этом сообщает ФАН.
Ранее украинский президент Петр Порошенко направил предстоятелю Константинопольской православной церкви запрос о появлении отдельной украинской православной церкви. Решение Варфоломея пока неизвестно.
«По большому счету, Варфоломей не вправе решать такие вещи, — сказал Милонов. — Могу сказать, что предоставить автокефалию Украинской православной церкви невозможно, поскольку это каноническая территория Русской православной церкви. И в данном случае это будет попрание всех норм, всех мыслимых и немыслимых правил, так что уверен, что это не будет иметь никакого легального обоснования».
Также депутат полагает, что с возможным созданием автокефалии не согласится большинство верующих на Украине.
«Нельзя путать политическую разобщенность и духовное единение, которое присутствует у всех христиан. Мы все прекрасно помним, что первой столицей русского государства был Киев, и на этом основывается наше духовное и патриотическое единение», — подчеркнул Милонов.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к Вселенскому патриархату источник, Украина, скорее всего, не получит автокефалии, так как в обсуждении вопроса будет участвовать РПЦ, которая против такого решения, тогда как для его принятия требуется единогласие.
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