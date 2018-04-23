Милонов оценил идею создания автокефалии Украинской православной церкви

«Могу сказать, что предоставить автокефалию Украинской православной церкви невозможно, поскольку это каноническая территория Русской православной церкви», — заявил Милонов.

По его словам, нельзя путать политическую разобщённость и духовное единение, которое присутствует у всех христиан.

Депутат выразил уверенность, что большинство православных верующих на Украине не будет приветствовать решение об автокефалии.