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Милонов оценил идею создания автокефалии Украинской православной церкви
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Милонов оценил идею создания автокефалии Украинской православной церкви 

RT на русском 46 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею создания автокефалии Украинской православной церкви.
«Могу сказать, что предоставить автокефалию Украинской православной церкви невозможно, поскольку это каноническая территория Русской православной церкви», — заявил Милонов.
По его словам, нельзя путать политическую разобщённость и духовное единение, которое присутствует у всех христиан.
Депутат выразил уверенность, что большинство православных верующих на Украине не будет приветствовать решение об автокефалии.
Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в разговоре с RT прокомментировал желание украинского лидера Петра Порошенко создать на Украине отдельную церковь.
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