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Рабинович считает, что США не пустят Порошенко на второй срок
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Рабинович считает, что США не пустят Порошенко на второй срок 

Свободная пресса 48 минут назад
Депутат Верховной Рады и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович считает, что Запад даёт недвусмысленные сигналы нынешнему президенту Украины Петру Порошенко о том, что более не желает видеть его во главе государства.
"Чтобы удержаться, поплавать в этой системе и победить, Порошенко надо идти на выборы. Но он этого сделать не может. Он не может это сделать потому, что Запад не дает. На самом деле он прекрасно понимает, что за год до выборов, когда уже нельзя будет распустить парламент, и свои союзники у него станут самыми главными врагами", — приводит его слова РИА Новости.
В качестве иллюстрации своих слова Рабинович приводит тот факт, что Арсений Яценюк и его сторонники из партии «Народный фронт» недавно побывали в США, где были приняты официальными лицами, в то время как представителей Блока Петра Порошенко в Вашингтон никто не пригласил, пишет информагентство Nation News.
Ранее Рабинович заявлял, что отсутствие прогресса в урегулировании вооружённого конфликта в Донбассе заставляет европейцев бояться Украину.
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