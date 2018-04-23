Ведомственная охрана ж/д транспорта усилит контроль за грузовыми поездами с Украины во время ЧМ-2018

«Контроль и процедура осмотра грузовых составов, приходящих с территории Украины и приграничных территорий, будет усилен во время чемпионата мира по футболу. В этой работе будут задействованы все смежные организации и ведомства. Эта работа ведется всегда, но в период проведения турнира мероприятия будут особо тщательными», — подчеркнул С. Медведев.

Он пояснил, что проверяться на наличие посторонних и опасных предметов будут как грузы, так и сам подвижной состав.