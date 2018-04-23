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Кинологи, автокефалия и синий ёж: что произошло минувшей ночью
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Кинологи, автокефалия и синий ёж: что произошло минувшей ночью 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Начало новой трудовой недели не радует погодой. А понедельник, 23 апреля, встречает обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Служебные собаки:
Площадку кинологического клуба в парке имени Кирова перенесут из-за строительства фан-зоны, которое начнётся в мае. Как сообщается в группе ИГГС, об этом на выездном совещании главе Ижевска Юрию Тюрину доложил директор Летнего сада имени Горького Сергей Буторин.
Он отметил, что клубу выделят схожую по параметрам площадку на территории парка и помогут с переездом.
Напомним, матч открытия чемпионата мира по футболу пройдет 14 июня в Москве. Сборная России в этот вечер сыграет с командой Саудовской Аравии.
Автокефалия:
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат начал процедуры для предоставления автокефалии украинской церкви. Об этом сообщает РБК.
Зампредседателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич сообщил, что Константинопольский патриархат не сможет рассмотреть вопрос о независимости украинской церкви без согласования с другими церквями: «Вселенский патриархат, который имеет ответственность за всеправославное единство, решил в связи с этим иметь близкое общение с другими православными церквами с целью информирования их об этом и согласования».
Отметим, что всего Поместных православных церквей 15, и ни одна из них не признает легитимным так называемый Киевский патриархат, который образовался на Украине в 1992 году, когда бывший митрополит Киевский Филарет ушёл в раскол и решил основать собственную церковь.
Синий ёж:
Ветеринары спасли ежа в Великобритании, которого кто-то покрасил в синий цвет. Как сообщает L!FE, зоозащитники из королевского общества RSPCA с большим трудом отмыли каждую иголку от ядовитой краски.
Покрашенного ежа нашли случайно в саду в английском графстве Сомерсет. Ещё немного, и ёжик бы погиб из-за токсичных веществ, попавших в его организм. Краска оказалась настолько едкой, что он получил небольшие ожоги.
Зоозащитникам с трудом удалось избавить животное от краски, но не полностью. Бедолагу назвали Соником — в честь персонажа из видеоигры, отличительной чертой которого был синий цвет.
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