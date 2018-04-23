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В Раде рассказали о главном требовании Запада к Украине
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В Раде рассказали о главном требовании Запада к Украине 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Главное требование Запада к Украине состоит в смене власти, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.
По его словам, ранее сторонники партии Арсения Яценюка «Народный фронт» посетили США и встретились с официальными лицами, а представителей президентской фракции Блока Петра Порошенко на встрече в Вашингтоне не было.
"Я думаю, все абсолютно поняли сигналы, которые идут с Запада, которые означают для нашей власти следующее. Например, все главные соратники «Народного фронта» съездили в Вашингтон и там были великолепно приняты. Людей президента там не было", — сказал политик в эфире телеканала «112 Украина».
По мнению депутата Рады, это указывает на то, что Запад требует смены власти на Украине.
Также Рабинович добавил, что украинский президент находится в безвыходной ситуации и, скорее всего, не сможет занять президентский пост второй срок подряд.
"Чтобы удержаться, поплавать в этой системе и победить, Порошенко надо идти на выборы. Но он этого сделать не может. Он не может это сделать потому, что Запад не дает. На самом деле он прекрасно понимает, что за год до выборов, когда уже нельзя будет распустить парламент, и свои союзники у него станут самыми главными врагами", — заключил он.
В последнее время на Украине обсуждается вероятность роспуска Рады и проведения досрочных парламентских выборов, однако ряд официальных лиц, в том числе и премьер-министр страны Владимир Гройсман и глава МВД Украины Арсен Аваков, заявляют о невозможности такого развития ситуации.
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