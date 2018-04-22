Украинский министр объяснил, почему его супруга рожала в США

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил на поступающие в его адрес обвинения в предательстве после рождения его дочери в Соединенных Штатах . Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Омеляна, это вышло случайно, поскольку на протяжении всей беременности его жена состояла на учете в родильном доме в Киеве. Как сообщается, супруга украинского чиновника выехала в Соединенные Штаты на Нью-Йоркскую неделю моды. Однако, во время своего пребывания в США женщина заболела, и врачи запретили ей лететь обратно из-за угрозы здоровью ребенка.

Также министр заявил, что все сопутствующие расходы он оплачивает лично, а за роды платить не пришлось вовсе, так как жена украинского чиновника оформила бесплатный полис медицинского страхования в штате Нью-Йорк

Пользователи социальной сети по-разному отреагировали на заявление министра.

Многие пожелали здоровья ребенку, но нашлись и те, кому оправдания показались неубедительными. Также Омеляну вспомнили, что еще один его ребенок также был рожден в США. Еще часть пользователей усомнилась в существовании бесплатного медицинского страхования в Штатах.