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Украинский министр объяснил, почему его супруга рожала в США
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Украинский министр объяснил, почему его супруга рожала в США 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил на поступающие в его адрес обвинения в предательстве после рождения его дочери в Соединенных Штатах. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.
По словам Омеляна, это вышло случайно, поскольку на протяжении всей беременности его жена состояла на учете в родильном доме в Киеве. Как сообщается, супруга украинского чиновника выехала в Соединенные Штаты на Нью-Йоркскую неделю моды. Однако, во время своего пребывания в США женщина заболела, и врачи запретили ей лететь обратно из-за угрозы здоровью ребенка.
Также министр заявил, что все сопутствующие расходы он оплачивает лично, а за роды платить не пришлось вовсе, так как жена украинского чиновника оформила бесплатный полис медицинского страхования в штате Нью-Йорк.
Пользователи социальной сети по-разному отреагировали на заявление министра.
Многие пожелали здоровья ребенку, но нашлись и те, кому оправдания показались неубедительными. Также Омеляну вспомнили, что еще один его ребенок также был рожден в США. Еще часть пользователей усомнилась в существовании бесплатного медицинского страхования в Штатах.
Ранее стало известно о том, что правительство Украины намерено провести реформу профессионально‐технического образования, способную заставить граждан работать в собственной стране, а не уезжать на заработки за рубеж.
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