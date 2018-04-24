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ПАСЕ озабочена несоблюдением на Украине ряда норм Европейской конвенции по правам человека
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ПАСЕ озабочена несоблюдением на Украине ряда норм Европейской конвенции по правам человека 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РАПСИ
ПАРИЖ, 24 апреля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) обеспокоена несоответствием ряда украинских законов положениям Европейской конвенции по правам человека.
Об этом говорится в резолюции, принятой во вторник на сессии ПАСЕ в Страсбурге.
Возражения у ассамблеи, в частности, вызвало положение украинского закона, разрешающего превентивное заключение под стражу на срок до 30 дней. Парламентарии считают такой срок «непропорционально большим».
Ассамблея также выразила обеспокоенность тем, как применяются законодательные акты, касающиеся обеспечения работы пограничных переходов между Украиной и соседними государствами. Вопросы у парламентариев возникли и в отношении организации работы судов, переведенных на контролируемую государством территорию.
По мнению парламентариев, соответствующие украинские нормы нарушают Европейскую конвенцию по правам человека, которая «применима к любым обстоятельствам и регулирует действия государств в чрезвычайных ситуациях». Статья 15 данной конвенции, напомнили депутаты, позволяет государствам отступать от некоторых своих обязательств во время войны или других чрезвычайных ситуаций, однако «ни при каких обстоятельства она не дает национальным властям права действовать без ограничений».
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