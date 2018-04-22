Источник объяснил, почему УПЦ не станет автокефальной

Константинопольский патриархат не предоставит Украине автокефалию, потому что в решении этого вопроса будет принимать участие выступающая против Русская православная церковь , а вопрос должен быть решен единогласно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий ко Вселенскому патриархату.

Как отмечается, в патриархате приняли обращение с просьбой о предоставлении автокефалии УПЦ.

" (Вселенский патриархат) решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации", — заявил источник.

По его словам, будет созван внеочередной синод всех православных церквей.

"Поскольку на синоде будут и патриарх Кирилл, и другие дружески расположенные к Москве церкви, какого-либо решения о приемлемости предоставления автокефалии Украинской церкви не может быть. Поскольку там будет Москва", — объяснил источник.