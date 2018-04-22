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Константинополь обсудит запрос об автокефалии УПЦ с другими церквями
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Константинополь обсудит запрос об автокефалии УПЦ с другими церквями 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ ПАТРИАРХАТ ОБСУДИТ ЗАПРОС ОБ АВТОКЕФАЛИИ УКРАИНСКОЙ ЦЕРКВИ С ДРУГИМИ ПРАВОСЛАВНЫМИ ЦЕРКВАМИ — ЗАЯВЛЕНИЕ
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