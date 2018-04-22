Порошенко: Вселенский Патриархат начинает процедуры для предоставления автокефалии УПЦ

«Соответствующее решение принял Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви на Украине, Постановление Верховной Рады в его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов Украинской православных церквей», — написал Порошенко.

Справка «СП»

Автокефалия (греч. αὐτοκεφαλία — «самовозглавление») — статус поместной церкви, предполагающий её административную независимость от других поместных церквей. Автокефальная церковь возглавляется патриархом, архиепископом, или митрополитом. Автокефальная православная церковь в современном понимании — это поместная Православная Церковь, с закреплённой за ней канонической территорией, на которой не должны действовать другие поместные Церкви. Как и автономная Церковь, она является независимой и самостоятельной в управлении частью вселенской православной церкви. Автокефальная Церковь не является ни иерархически, ни административно частью другой Православной Церкви. Статус автономии отличается от автокефалии тем, что предстоятель автономной Церкви, после избрания, должен быть утвержден патриархом одной из автокефальных Церквей. Содержание понятия автокефалия со временем менялось, и в настоящее время в православном мире нет единого понимания того, что такое автокефалия.

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