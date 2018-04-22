Киев запустил автокефалию УПЦ

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Порошенко сообщил о начале процедур для введения автокефалии УПЦ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинский президент Петр Порошенко рассказал о начале Константинопольским патриархатом процедур, которые необходимы, чтобы предоставить Украинской православной церкви (УПЦ) автокефалию. Об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.
"Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Соответствующее решение принял святой и священный синод Вселенского патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса (разрешения. — Газета.Ru) об автокефалии православной церкви на Украине, постановление Верховной рады в его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов Украинских православных церквей", — написал Порошенко.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о создании украинской автокефальной поместной церкви не найдет поддержки в Москве, так как связано с расколом церквей.
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