Прилепин: «тактика мелких шагов» Авакова не имеет ничего общего с реальностью

Украины Писатель, заместитель командира батальона спецназа армии самопровозглашенной Донецкой народной республики Захар Прилепин заявил, что план главы МВД Арсена Авакова не имеет никакого отношения к действительности, передает НСН. "Это план, который обращён не к России , не к жителям Донбасса и даже не к жителям Украины. Это план, который, они [представили] в надежде на то, что их читают и воспринимают западные игроки. Это они им представляют такой план: давайте совместно штуку проведём, чтобы и американские и украинские войска вместе вошли и всё оккупировали. То есть они так или иначе пытаются повлиять на результат переговоров, которые ведут между собой разные граждане из США Вся эта тактика мелких шагов — лирическая часть, которая не имеет никакого отношения к действительности", — подчеркнул он. Глава МВД Украины Арсен Аваков придумал, как вернуть Донбасс в состав страны. План, который он назвал «Тактика мелких шагов, которым аплодируют стоя», подразумевает поэтапное присоединение региона. Министр уверен, что миротворцев нужно ставить на границе сначала одного участка, туда же войдут украинские пограничники, после чего на территории проведут выборы. Постепенно, как уверен Аваков, так можно будет вернуть весь Донбасс, сообщает "Украинская правда"