Церкви обсудят автокефалию УПЦ

Синод Константинопольского патриархата обсудил прошение Украины о создании автокефальной поместной церкви в стране. Решено обсудить этот вопрос с церквями православного мира, передает ТАСС со ссылкой на главу секретариата Константинопольского патриархата.

Он отметил, что ходатайство с просьбой о создании автокефалии направили церковные и гражданские власти Украины, представляющие миллионы украинских православных христиан.