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Церкви обсудят автокефалию УПЦ
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Церкви обсудят автокефалию УПЦ 

Вести.Ru 1 час назад
Синод Константинопольского патриархата обсудил прошение Украины о создании автокефальной поместной церкви в стране. Решено обсудить этот вопрос с церквями православного мира, передает ТАСС со ссылкой на главу секретариата Константинопольского патриархата.
Он отметил, что ходатайство с просьбой о создании автокефалии направили церковные и гражданские власти Украины, представляющие миллионы украинских православных христиан.
Президент Украины Петр Порошенко сообщил ранее в воскресенье, что в Константинополе началась процедура для предоставления автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ).
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