Хозяин Закарпатья: «Без России не обойдемся»

Россией? Сегодня в двух соседних, родственных странах всё большее число людей задают себе один и тот же вопрос: как нам помириться?Как преодолеть конфликт между Украиной

Хозяин Закарпатья Виктор Балога , хорошо известный своим предчувствием скорого будущего, утверждает: «Те отношения, которые у нас есть с Россией, фактически — мы в состоянии необъявленной войны. Мы понимаем, что сложные отношения. Но в то же время нас и в Европе с распростертыми объятиями и хлебом-солью не ждут. Есть договор, но есть квоты, которых у нас слишком мало для того, чтобы мы могли по ВВП подниматься вверх. Потому мы без России не обойдёмся… Да, я говорю, наверное, вещи, которые многим не нравятся, они непопулярные, но я говорю о тех реальных вещах, которые дадут возможность не развалить страну».

На словах, мы все за мир и все за дружбу. Все — против войны…

Но возникает законный вопрос: а каким образом (и на чьих условиях) будет устанавливаться тот самый мир?

Скорее всего, тут придётся начинать с самого начала…

С официальных лозунгов и кричалок победившего в Киеве Майдана:

«Москалив — на ножи!», «Слава нации — смэрть Российской Федерации!», «Москаляку — на гиляку!»…

ОБСЕ. За всё за это безобразие необходимо принести письменные юридически исчерпывающие извинения за подписями действующего главы украинского государства, действующего премьер-министра и действующего спикера парламента (Рады). Документ нужно оформить на самом высшем межгосударственном уровне при обязательном привлечении специалистов из ООН

В документе отдельной строкой необходимо указать, что все беспорядки под антироссийскими лозунгами происходили в ноябре 2013-го — феврале 2014-го. То есть ДО добровольного воссоединения Крыма с Россией. А свободное волеизъявление крымчан было — здоровой реакцией оскорблённых русских людей на открытую ксенофобию, массовый психоз и шовинистическую паранойю Киева. Украина должна провести тщательное расследование (под международным наблюдением): кто именно в штабе Майдана сидел и составлял кровожадные, людоедские лозунги («гасла»). Все эти люди должны быть либо немедленно заключены под стражу, либо взяты на учёт и наблюдение в психиатрических клиниках.

Это должен быть первый шаг. Второй шаг можно сделать практически синхронно с извинениями за майданные безобразия.

Это немедленный арест Турчинова, Яценюка, Тягнибока, Наливайченко, Авакова, Коваля, Крутова, Гелетея, Муженко, Яроша, Коломойского, Корбана, Белецкого, Мосийчука, Геращенко, Семенченко, Парасюка, Ляшко.

Немедленное снятие этих деятелей со всех должностей, лишение депутатской и прочей неприкосновенности, срочное возбуждение уголовных дел. Все они должны быть обвинены в военных преступлениях, преступлениях против человечности, преступлениях против мира и международной безопасности…

Словом, это именно они виновны в беззаконной серии массовых убийств под наименованием «АТО в Донбассе»…

А уже после этого можно будет запускать процесс широкого межгосударственного примирения…

Только вот делать на Украине никто и ничего не станет.

Ни сейчас, ни в ближайшем обозримом будущем…

Сегодняшней власти Порошенко, Гройсмана, Парубия осталось меньше года. К концу марта следующего — 2019-го — им всем придётся подыскивать новые доходные и безопасные должности. Причём есть все основания полагать, что как безопасность, так и доходность станут к тому времени на Украине недоступной роскошью…

Депутат Верховной Рады Александр Онищенко полагает, что «Порошенко становится токсичным уже даже для его первого круга. Никто за „хромую утку“ вписываться не желает. А жизнь ведь и после девятнадцатого года продолжится. И те, кто рядом с первым телом сейчас, не хотят продолжать эту жизнь — единственную и такую ценную — где-нибудь „на зоне“… Поэтому, сейчас аккуратно и с затравленным видом присматриваются, куда им можно приземлиться».

В Киеве любой пятилетний карапуз знает, что президентским офисом на Банковой улице сегодня командуют из американского посольства.

У внешнего управления США , как говорят финансисты, очень плохая кредитная история.

Вошли в Сомали — многие им поверили — Сомали распалось на десяток враждебных друг другу территорий.

Вошли в Ирак — многие им поверили — Ирак оказался поделён между различными вооружёнными группировками.

Вошли в Ливию — многие им поверили — история повторилась.

Вошли в сирийский и иракский Курдистан — то же самое…

Кто на очереди? Украина?

Пример того, во что скоро должна превратиться соседняя с нами страна, находится в двух тысячах километров к югу от Киева — в Сирии , в провинции Идлиб . Там, в анклаве, свободном от «тирании Асада и Путина», с увлечением режутся две радикальные группировки исламистской «армии завоевания» — Нусра** и Ахрар. Они соревнуются за право «быть ближе к Аллаху» и к деньгам нефтяных монархий Персидского залива. Нусра давно и прочно связана с Аль Каидой**, а Ахрар аш-Шам*** образовалась из выпущенных на свободу противников Асада — сидельцев политической тюрьмы в Дамаске

Как тут не вспомнить Надежду Савченко , которая сменила узилище «российских оккупантов» на застенки барыги Порошенко.

Савченко — боевой материал хоть куда, и она ждёт своего близкого и, скорее всего, неизбежного часа…

Приближается день, когда Украина надолго станет театром боевых действий для враждующих нацистских и уголовных банд — вроде «Азова», «Айдара», «Торнадо» и всех прочих. Одна банда будет поливать свинцом и резать горло другой за то, что та недостаточно громко кричит «гасла»: «Слава Украине!» и «Бандера — наш герой!» Внушительным бонусом для победителя станет очередной винный, коньячный, ликероводочный или пивной завод со всеми его дивидендами и складами готовой продукции…

«Бандеровский Идлиб» с территорией в полтысячи квадратных километров. С населением 40 миллионов человек, до сих пор продолжающих жить на Украине. И всё это прямо на границах Российской Федерации!..

Владельцем винных, коньячных и прочих заводов Закарпатья пока является олигарх из Мукачево — Виктор Балога (вместе с тремя братьями). Понятно, что весь этот клан сегодня здорово напуган и растерян. Когда-то Балога даже возглавлял администрацию президента -националиста Ющенко. В нужный момент он покинул своего шефа, но зато сохранил заводы и прочие активы при Януковиче. Затем Балога поддержал Майдан, наплевав на Януковича. Заводы опять остались при нём. Сегодня он выступает от лица тех, кто желает мира и дружбы с Россией.

А нужны ли России такие друзья и такой мир?

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* « Джебхат ан-Нусра » («Фронт победы», другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам», т.е. «Фронт поддержки Великой Сирии») — решением Верховного суда РФ от 29.12.2014 признана террористической организацией, её деятельность в Росси запрещена.

** «Аль-Каида» («База») — решением Верховного суда РФ от 14.02.2003 признана террористической организацией, её деятельность в Росси запрещена.

*** «Брига́да Ахрар аш-Шам» («Харакят Ахрар аш-Шам аль-Исламийя») — ряд стран квалифицируют деятельность данной группировки как террористическую. Россия предлагала Совбезу ООН признать «Ахрар аш-Шам» террористической группировкой (запрещена в РФ), резолюция не нашла поддержки, поскольку боевики «Ахрар аш-Шам» сотрудничают с западной коалицией.

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