«Весна идет»: На Украину надвигаются заморозки

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«По сообщению Укргидрометцентра, 23 апреля ночью и утром в западных, Черниговской и Сумской областях местами заморозки 0-2°С, 24 апреля на Левобережье на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°С», — отмечается в сообщении.

Кроме того, украинцев предупредили о сильном ветре скоростью 15-18 м/с, порывы которого ожидаются сегодня.