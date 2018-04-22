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«Весна идет»: На Украину надвигаются заморозки
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«Весна идет»: На Украину надвигаются заморозки 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
«По сообщению Укргидрометцентра, 23 апреля ночью и утром в западных, Черниговской и Сумской областях местами заморозки 0-2°С, 24 апреля на Левобережье на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°С», — отмечается в сообщении.
Кроме того, украинцев предупредили о сильном ветре скоростью 15-18 м/с, порывы которого ожидаются сегодня.
В данный момент на Украине наблюдается цветение плодовых деревьев. В таких условиях заморозки могут повлиять на будущий урожай фруктов в стране.
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