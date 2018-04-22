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Ополченцы засекли снайперов из Литвы и Грузии
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Ополченцы засекли снайперов из Литвы и Грузии 

Вести.Ru 30 минут назад
Представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили, что к линии соприкосновения в Донбассе прибыли снайперы из Литвы и Грузии, воюющие на стороне украинских силовиков.
Как сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко, 12 иностранных снайперов-наемников из Грузии и Литвы прибыли в район населенного пункта Катериновка. Это зона ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости.
По словам Марочко, снайперам поставлена задача провоцировать военнослужащих ЛНР на ответный огонь.
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