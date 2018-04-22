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В Горловке мирный житель погиб при обстреле со стороны силовиков
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В Горловке мирный житель погиб при обстреле со стороны силовиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими силовиками населенного пункта Зайцево на окраине донецкой Горловки в воскресенье, сообщил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько.
"Вследствие прямого попадания по адресу Рыбалко, 214, Зайцево, погиб мирный житель Анатолий Москалец", — говорится в сообщении.
Утром представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики заявлял, что украинские силовики 36 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки. Он отмечал, что при обстреле силовиками населенного пункта Докучаевск к югу от Донецка был ранен мирный житель.
Украинские силовики в воскресенье сообщили, что зафиксировали 47 случаев обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военнослужащий погиб.
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