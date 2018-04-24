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СК возбудил два уголовных дела после обстрела мирных жителей в Донбассе
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СК возбудил два уголовных дела после обстрела мирных жителей в Донбассе 

Российская Газета 24 апреля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела по факту обстрела украинскими военными гражданского населения в Донбассе.
Речь идет о двух случаях, произошедших в апреле этого года. 19 апреля военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины обстреляли КПП в районе населенного пункта Марьинка. Ранения получили три мирных жителя.
Второй случай произошел 22 апреля, когда украинские военные подвергли обстрелу из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в городе Докучаевске и поселке городского типа Зайцево города Горловки, в результате чего один человек был ранен, еще один погиб.
"Эти действия украинских силовиков, направленные против гражданского населения, грубо нарушают Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По словам официального представителя СК Светланы Петренко, в настоящее время следствие устанавливает обстоятельства преступлениий и причастных лиц.
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