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Развенчивая мифы: крымская татарка представила книгу о российском Крыме
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Развенчивая мифы: крымская татарка представила книгу о российском Крыме 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: Наша Газета Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости Крым. В Москве состоялась презентация книги «Манифест крымской татарки», написанной Дианой Кади. Произведение является ответом на ложь о Крыме, которую тиражируют украинские пропагандисты. Об этом автор заявила РИА Новости Крым.
"Манифест крымской татарки" — это ответ на ложь украинских пропагандистов, которые используют крымско-татарский народ в политических целях. В ней я анализирую события, произошедшие после воссоединения Крыма с Россией, выступаю с критикой в адрес украинской власти и лидеров запрещенного меджлиса*", — рассказала Диана Кади.
Кроме того, добавила она, в книге развенчиваются мифы о том, что крымских татар на полуострове притесняют. По словам писательницы, украинские власти пытаются выдать борьбу с экстремизмом в Крыму за репрессии. «Киев с помощью ручных и удобных крымских татар активно тиражирует в СМИ, на международных площадках то, что крымских татар репрессируют, но они забывают сказать о том, что аресты экстремистов — это не притеснения по политическим взглядам», — пояснила автор.
Диана Кади отметила, что читатели не только поддерживают ее, но и опасаются за безопасность писательницы, учитывая тему, поднятую в книге.
"Люди меня поддерживают, высказывают восхищение и опасение одновременно, потому что, на их взгляд, я занимаюсь опасным делом. Бельгийский политолог Крис Роман, который писал к моей книге предисловие, высказал слова поддержки. Также я передала несколько экземпляров Ленуру Ислямову (организатор энергетической и продовольственной блокад Крыма — ред.) и Айдеру Муждабаеву (замгендиректора канала ATR — ред.). В ближайших планах — передать книгу Петру Порошенко", — рассказала писательница.
Она уточнила, что Ислямов и Муждабаев сами попросили у нее «Манифест крымской татарки ». «Они сами изъявили желание (прочитать — ред.). Другой вопрос: будет ли на него публичная реакция? В этом сомневаюсь, потому что моя любовь и преданность России не вписывается в их пропагандистские агитки о том, что все крымские татары за Украину», — пояснила Диана Кади.
Она хочет, чтобы ее книгу почитала широкая аудитория. «Русская версия книги издана небольшим тиражом. На английском и турецких языках более масштабное издание. Совсем скоро представлю книгу европейской аудитории. Веду переговоры со сторонниками России за рубежом, чтобы как можно больше людей узнали правду о крымских татарах и крымской ситуации в целом», — подчеркнула автор.
* Организация, запрещенная в России
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