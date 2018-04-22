Порошенко: На Украине без москалей даже дышится легче

Запорожье. Партии и общественные организации, выступавшие застрельщиками Евромайдана, в первые же дни после госпереворота в Киеве перешли в решительное политическое наступление, попытавшись не только изгнать из власти окружение Виктора Януковича , но и лишить русский язык какого-либо официального статуса, однако быстро остыли. Они не ожидали, что спокойный и выдержанный Юго-Восток, практически отказавшийся от любой протестной активности еще в начале 2000-х, вдруг взорвется. И, тем не менее, вскипел Севастополь , подогревший весь Крым и призвавший на помощь Россию . Возмутилась Одесса. Запылали от народного гнева Харьков Донецк , Николаев, Луганск

В Киеве сообразили, что напрасно запрещали региональный статус русского языка и инициировали снос коммунистических памятников, но уже было поздно — ситуация в Крыму, Донецке и Луганске вышла из-под контроля лиц, захвативших власть на Украине в конце февраля 2014-го. Удержать Харьков, Николаев и Одессу удалось, лишь организовав кровавые побоища и массовые репрессии.

Несколько месяцев спустя к проблеме памятников и топонимов вернулись по новой. Бронзовые Ильичи, стелы Славы и улицы Жукова ставили Петра Порошенко , ставшего президентом Украины в июне 2014-го, и всю его команду в неудобное положение. Удержать народ «в узде» можно было, только развернув агрессивную пропагандистскую кампанию против всего, что было связано с Россией — а, значит, и против Советского Союза, в составе которого Киев и Москва успешно жили вместе.

Проводить же антисоветскую и русофобскую кампанию в условиях, когда в каждом городе стоит по Ленину, а улицы носят имена героев Великой Отечественной войны, было нелепо. Поэтому 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о запрете советской (а для приличия, сугубо формально — и нацистской) символики и о героизации так называемых участников освободительной борьбы, среди которых было немало коллаборационистов, служивших в годы Великой Отечественной войны в рядах гитлеровских вооруженных формирований.

И в России, и в юго-восточных регионах Украины тогда звучали голоса скептиков, утверждавших, что новые украинские власти, как в свое время Виктор Ющенко , побоятся идти на радикальные шаги, опасаясь взрыва народного негодования, а законы так и останутся на бумаге. Но евромайдановцы воевали с памятниками решительно.

Что же мы имеем в сухом остатке?

О результатах декоммунизации в интервью «Радио Свобода» (в РФ признана иноагентом) рассказал на днях ее координатор — глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович . По его словам, за три года на Украине успели переименовать около тысячи населенных пунктов, снести порядка 2500 памятников Ленину, дать новые называния 52000 улиц.

На такую важную задачу, как декоммунизация, вопреки прогнозам, украинские власти денег не жалеют. Правда, о том, во сколько оно реально обходится, с учетом необходимости переделывать огромные массивы официальных документов, предпочитают не говорить.

За оглашенными Вятровичем сухими статистическими данными кроются настоящие исторические трагедии.

В Киеве был снесен памятник дважды Герою Советского Союза, генералу Сидору Ковпаку, партизанскому командиру, внесшему немалый вклад в победу над нацизмом.

В конце 2017 года в городе Корюковка Черниговской области уничтожили памятник дважды Герою Советского Союза, партизанскому командиру Алексею Федорову . Следует отметить, что именно в Корюковке гитлеровцы, венгерские солдаты и украинские националисты из вспомогательной полиции совершили самое массовое единовременное убийство за все время Второй мировой войны, уничтожив около 7000 мирных жителей.

В селе Повча Ровенской области снесли памятник Герою Советского Союза, легендарному разведчику Николаю Кузнецову

В Киеве демонтировали памятник организатору партизанского движения на Украине Демьяну Коротченко.

В Одессе под снос пошли сразу два памятника маршалу Победы Георгию Жукову

Улицы и проспекты героев Великой Отечественной войны Жукова, Ватутина, Черняховского были повсеместно переименованы в честь агента Абвера Степаны Бандеры (порядка 30 новых топонимов), капитана шуцманшафта Романа Шухевича , идейного вдохновителя украинского коллаборационизма, эсэсовца Михаила Омельяновича-Павленко. И этот список можно продолжать и продолжать.

Недолго, судя по всему, осталось ждать своей печальной участи памятникам Екатерине II, Потемкину и Суворову. Они также опасны для киевского режима, как память о совместной истории. Сейчас остается только решить — объявить их тайными коммунистами, или принимать специально для них отдельный закон. Первый вариант — менее затратен. Причем уровень IQ среднестатистического украинского националиста таков, что он спокойно поверит, если нужно, что коммунистом был даже Гай Юлий Цезарь, не то, что человек с подозрительной «москальской» фамилией Суворов.

Над войной с памятниками, конечно, можно просто посмеяться. Но на самом деле, киевский режим сделал огромный шаг на пути к взращиванию целого поколения манкуртов-янычар, героями которых будут полицаи и палачи, убивавшие людей в гитлеровских концлагерях. И если в ближайшие несколько лет ситуация не изменится кардинально, эти дети уже не вспомнят о том, что на самом деле — они тоже русские, и будут готовы по приказу хозяев в любой момент вцепиться в горло своим братьям. И на этом фоне, все происходящее на Украине сегодня нам покажется просто цветочками…

Новости Украины: Эксперт: поражает наглый и бесцеремонный цинизм украинских офицеров