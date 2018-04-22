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Госдепартамент призвал украинские власти поднять цены на газ для населения
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Госдепартамент призвал украинские власти поднять цены на газ для населения 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Салливан заверил Климкина в «нерушимой поддержке»
Временно занимающий пост главы Госдепартамента США Джон Салливан в субботу встретился с главой МИД Украины Павлом Климкиным. И.о. госсекретаря напомнил о необходимости выполнения требования МВФ, основным из которых является повышение тарифов на газ.
В скором времени украинцам придется еще больше платить за газ. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи между исполняющим обязанности госсекретаря США Джоном Салливаном и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, прошедшей в субботу «на полях» саммита глав МИД «большой семерки» в Торонто. Салливан призвал Киев к выполнению требований Международного валютного фонда, основным из которых является повышение тарифов на «голубое топливо» для населения. Также украинским властям не стоит медлить с созданием в стране антикоррупционного суда, считают в Госдепартаменте.
«Он призвал Украину удвоить свои усилия по проведению реформ и выполнению программ МВФ, приняв закон о создании действительно независимого антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня по отношению к импорту», — прокомментировала итоги встречи Салливана и Климкина руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт. Ее слова приводит агентство ТАСС.
При этом глава американской дипломатии в очередной раз заверил украинского коллегу в «нерушимой поддержке» со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности страны.
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