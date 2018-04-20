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ОБСЕ: В Донбассе все чаще нарушаются Минские соглашения
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ОБСЕ: В Донбассе все чаще нарушаются Минские соглашения 

Украина.ру 20 апреля 2018
Фото: Украина.ру
Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в режиме видеоконференции принял участие в брифинге «Оперативная информация по безопасности в Украине и деятельности СММ ОБСЕ».
«Наблюдатели миссии зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня на 10%, всего 4 827 таких случаев. В то же время количество случаев применения тяжёлого вооружения, запрещённого Минскими соглашениями, увеличилось в 9 раз», — заявил он.
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что украинские военные за сутки 18 раз нарушили режим тишины и выпустили по территории народной республики 977 единиц боеприпасов. Объектами атаки в частности стали сёла Коминтерново и Белая Каменка на мариупольском направлении.
Народная милиция ЛНР объявила об обстреле районов посёлка городского типа Калиново и села Пришиб из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружений БМП, автоматических станковых гранатомётов АГС и стрелкового оружия.
Пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook написал, что за сутки в Донбассе погиб один военнослужащий в результате обстрела позиций в районе Лебединского из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», окрестностей Широкино и Попасной из запрещённых Минскими соглашениями 122-милимметровых артиллерийских систем, а также районов Новотроицкого и Водяного из миномётов калибра 120 мм.
Международные наблюдатели периодически фиксируют отсутствие в местах хранения тяжёлой техники всех сторон конфликта. Накануне представитель ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик констатировал, что ситуация на юго-востоке Украины далека от стабильной даже в условиях действия пасхального перемирия.
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