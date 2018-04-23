Производство автомобилей на Украине упало в 52 раза за 10 лет

Производство автомобилей на Украине за последние десять лет упало в 52 раза, сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины («Укравтопром»).

По данным на сайте Ассоциации, в марте нынешнего года в стране были собраны всего 773 автотранспортных средства. Производственные мощности украинского автопрома продолжают функционировать лишь на 2% от своих возможностей, говорится в сообщении.

«При этом статистика легкового сегмента национального автопрома уже не первый месяц формируется исключительно за счет крупноузловой сборки», — добавляет «Укравтопром».

За прошлый месяц число собранных легковых автомобилей составило 683 единицы, все они произведены на заводе «Еврокар» в Закарпатской области, где собираются несколько моделей автомобиля Skoda.

Производство коммерческих автомобилей на Украине в марте составило 28 единиц, что на 36% ниже по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, автобусов — 62 единицы, на 24% меньше показателя годичной давности.