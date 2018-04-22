В Украинской православной церкви дали оценку действиям президента и депутатов

Об этом гласит заявление отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Украинская Православная Церковь, которая имеет каноническую связь со Вселенским Православием, не обращалась к Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине и не уполномочивала на это ни Президента, ни депутатов Верховной Рады Украины . В связи с этим упомянутые инициативы являются превышением власти, а также вмешательством в церковные дела», — говорится в заявлении.

При этом в УПЦ напомнили, что согласно конституции Украины церковь отделена от государства, таким образом, вопросы об автокефалии относятся к компетенции канонического, а не государственного права: автокефалию предоставляют церкви по ее просьбе, а не по инициативе политиков.

«Убеждены, что сфера религиозной жизни не должна становиться предметом политических манипуляций. Не следует смешивать церковные и политические, а тем более геополитические вопросы», — подчеркнули в УПЦ.

Также там заявили, что всегда выступали за восстановление церковного единства, однако предложенный и озвученный властями Украины способ достижения единства противоречит как каноническому праву церкви, так и законодательству Украины.

На уходящей неделе народные депутату приняли проект постановления о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви на Украине

За это решение проголосовали 268 депутатов.

При этом это не первая попытка украинских политиков решить церковные вопросы. В 2016 году Рада уже обращалась к главе Константинопольской православной церкви с просьбой решить вопрос о создании на Украине автокефальной церкви, однако тогда обращение депутатов патриарх Варфоломей оставил без ответа.