Константинопольский патриархат обсудит с церквями вопрос о создании автокефалии на Украине

ТАСС , 22 апреля. /ТАСС/. Синод Константинопольского патриархата обсудил прошение Украины на создание автокефальной поместной церкви в стране и принял решение обсудить этот вопрос с церквями православного мира. Об этом в воскресенье сообщил глава секретариата Константинопольского патриархата.

"Получив от церковных и гражданских властей [Украины], представляющих миллионы украинских православных христиан, ходатайство с просьбой о наделении автокефалии, принято решение о тесном общении и координации своих отношений с сестринскими православными церквями по этому вопросу", — говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в Константинополе началась процедура для предоставления автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ). «Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ. Соответствующее решение принял Святой и Священный Синод Вселенского патриархата», — утверждал Порошенко.