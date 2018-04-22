Константинопольский патриархат обсудит с церквями вопрос о создании автокефалии на Украине 

ТАСС, 22 апреля. /ТАСС/. Синод Константинопольского патриархата обсудил прошение Украины на создание автокефальной поместной церкви в стране и принял решение обсудить этот вопрос с церквями православного мира. Об этом в воскресенье сообщил глава секретариата Константинопольского патриархата.
"Получив от церковных и гражданских властей [Украины], представляющих миллионы украинских православных христиан, ходатайство с просьбой о наделении автокефалии, принято решение о тесном общении и координации своих отношений с сестринскими православными церквями по этому вопросу", — говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в Константинополе началась процедура для предоставления автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ). «Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ. Соответствующее решение принял Святой и Священный Синод Вселенского патриархата», — утверждал Порошенко.
По его словам, накануне Синод принял к рассмотрению президентское обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса (указа) об автокефалии православной церкви на Украине, постановление Верховной рады в его поддержку и соответствующие обращения иерархов украинских православных церквей.