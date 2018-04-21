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Над Луганском сбили беспилотник
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Над Луганском сбили беспилотник 

News.ru 35 минут назад
Представитель оборонного ведомства Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал о том, что военнослужащие народной милиции сбили украинский беспилотник, сообщает агентство «Луганскинформцентр».
«Помимо разведывательных функций украинские террористы собирались использовать беспилотник для проведения диверсии в отношении объектов социально важной инфраструктуры на территории ЛНР», — сказал Марочко.
По его словам, после осмотра дрона специалистами был сделан следующий вывод: беспилотник был переоборудован в ударный и нёс в себе боевой заряд. Он подчеркнул, что это было сделано на фоне подготовки к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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