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Свалки на Украине: три пожара за день
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Свалки на Украине: три пожара за день 

Вести.Ru 41 минуту назад
Три свалки общей площадью 460 квадратных метров заполыхали на Украине. ЧП произошли в Ровенской, Закарпатской и Полтавской областях.
Госслужба Украины по ЧС сообщает, что вблизи села Бармаки Ровенского района свалку твердых бытовых отходов тушат шесть единиц техники и 30 человек.
Вблизи города Лубны Полтавской области возгорание ликвидируют три единицы техники и 12 человек.
Вблизи села Барвинок Ужгородского района Закарпатской области работают шесть единиц техники и 21 человек.
Ликвидация пожаров продолжается, передает РИА Новости.
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