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Возле Луганска был сбит украинский беспилотник
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Народная милиция ЛНР сбила беспилотник с боевым зарядом возле Луганска 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Силы противовоздушной обороны Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики сбили беспилотный летательный аппарат с боевым зарядом в окрестностях Луганска, заявил журналистам в субботу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"Сегодня, 21 апреля, подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР в окрестностях города Луганска был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ", — заявил Марочко.
По его словам, помимо разведывательных функций украинские силовики собирались использовать беспилотник для проведения диверсии "в отношении объектов социально-важной инфраструктуры" на территории ЛНР.
"После осмотра аппарата наши специалисты сделали заключение, что аппарат был переоборудован в ударный и нес в себе боевой заряд", — сказал представитель оборонного ведомства.
В ведомстве уточнили, что на территории республики сейчас проходит ряд масштабных мероприятий с большим скоплением людей, в том числе, подготовка к празднованию 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"В настоящее время с украинским БПЛА продолжают работать наши специалисты. Хочу напомнить, что это уже второй беспилотник, сбитый силами ПВО Народной милиции с начала апреля. Напоминаю, что использование беспилотных летательных аппаратов запрещено минскими соглашениями", — уточнил Марочко.
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