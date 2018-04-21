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Савченко хочет устроить депутатскую приемную в СИЗО
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Савченко хочет устроить депутатскую приемную в СИЗО 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Надежда Савченко изъявила желание принимать украинских граждан в СИЗО. Об этом написала у себя в Facebook пресс-секретарь депутата Татьяна Проторченко.
Как отметила пресс-секретарь, это не противоречит украинским законам. Проторченко призвала всех желающих написать заявления в следственный отдел Службы Безопасности Украины либо лично зарегистрировать его в приемной СБУ и требовать встречи с Савченко.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.
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