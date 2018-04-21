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На Украине захватили и жестоко избили журналистов
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На Украине захватили и жестоко избили журналистов 

Вести.Ru 1 час назад
В Тернопольской области Украины избили корреспондента интернет-издания «Волынь24» и оператора «12 канала». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой, журналисты пострадали на одном из предприятий, где проводили расследование по информации о нелегальной продаже дизельного топлива.
По данным омбудсмена, представителей СМИ жестоко избили и некоторое время удерживали в помещении. На место приехал региональный координатор взаимодействия с общественностью уполномоченного по правам человека в Тернопольской области Владимир Шевченко. После этого журналиста и оператора освободили. Их отвезли в больницу. Кроме того, мужчины написали заявление в полицию о нападении, избиении, уничтожении техники и препятствовании журналистской деятельности.
Как выяснил Шевченко, полиция открыла уголовное дело по статье «угроза или насилие в отношении журналиста». Оно находится на контроле руководителя Тернопольской областной полиции Александра Богомола. Следственные действия запланированы на понедельник 23 апреля. В этот день заявители должны приехать в Тернополь, чтобы получить решение суда о прохождении судебной медицинской экспертизы. Их будет сопровождать сотрудник регионального представительства омбудсмена.
Сама же уполномоченный по правам человека на Украине взяла дело об избиении съемочной группы под свой контроль.
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