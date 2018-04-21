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ГПСУ: Протоколы на членов экипажа сейнера «Норд» переданы в суд
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ГПСУ: Протоколы на членов экипажа сейнера «Норд» переданы в суд 

Украина.ру 38 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет агентство «Интерфакс-Украина», сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
«Протоколы о попытке незаконного пересечения государственной границы переданы в Соломенский райсуд — по месту совершения правонарушения (члены экипажа пытались вылететь в Минск из аэропорта «Киев» (Жуляны)— ред.)», — сказал он в субботу.
По словам Слободяна, согласно составленным протоколам членам экипажа грозит штраф (в сумме 3,5 тыс. грн), но не арест. «Данное административное нарушение не предусматривает ограничения свободы», — подчеркнул он.
Госпогранслужба Украины 25 марта задержала сейнер «Норд» (флаг РФ, порт приписки — Керчь) с 10 членами экипажа на борту. Им было запрещено покидать судно до решения суда.
Херсонский городской суд 6 апреля избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. грн залога (около $1,3 тыс.). Адвокаты внесли деньги. Капитана освободили 10 апреля с обязанностью являться к следователю каждый понедельник.
Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция — штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.
О том, что два моряка с арестованного на Украине крымского сейнера «Норд» вернулись в Крым, сообщил в четверг глава региона Сергей Аксенов.
«Двое наших рыбаков уже в Крыму, однако остальные члены экипажа по-прежнему удерживаются на Украине под надуманным предлогом в нарушение всех международных и человеческих норм», — написал он на своей странице в соцсети Facebook в четверг вечером.
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