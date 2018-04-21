ГПСУ: Протоколы на членов экипажа сейнера «Норд» переданы в суд

«Протоколы о попытке незаконного пересечения государственной границы переданы в Соломенский райсуд — по месту совершения правонарушения (члены экипажа пытались вылететь в Минск из аэропорта «Киев» (Жуляны)— ред.)», — сказал он в субботу.

По словам Слободяна, согласно составленным протоколам членам экипажа грозит штраф (в сумме 3,5 тыс. грн), но не арест. «Данное административное нарушение не предусматривает ограничения свободы», — подчеркнул он.

Госпогранслужба Украины 25 марта задержала сейнер «Норд» (флаг РФ , порт приписки — Керчь ) с 10 членами экипажа на борту. Им было запрещено покидать судно до решения суда.

Херсонский городской суд 6 апреля избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. грн залога (около $1,3 тыс.). Адвокаты внесли деньги. Капитана освободили 10 апреля с обязанностью являться к следователю каждый понедельник.

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция — штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

О том, что два моряка с арестованного на Украине крымского сейнера «Норд» вернулись в Крым , сообщил в четверг глава региона Сергей Аксенов

«Двое наших рыбаков уже в Крыму, однако остальные члены экипажа по-прежнему удерживаются на Украине под надуманным предлогом в нарушение всех международных и человеческих норм», — написал он на своей странице в соцсети Facebook в четверг вечером.