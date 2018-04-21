Киев заявил о задержании «российского шпиона»

"Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с главным следственным управлением СБУ разоблачили работника одного из стратегических предприятий министерства обороны… Правоохранители установили, что уроженец РФ, полковник запаса Вооруженных сил Украины в июле 2017 года во время пребывания у близких родственников на территории России был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки", — говорится в сообщении на сайте СБУ.

По данным спецслужбы, за денежное вознаграждение бывший украинский военный "осуществлял сбор данных для передачи российским кураторам информации с ограниченным доступом в сфере обороны". В частности, как отмечается, спецслужбы РФ интересовала информация относительно выполнения государственных оборонных заказов и разработок новейших авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, используемых во время проведения военной операции на востоке Украины. Кроме того, по данным СБУ, задержанный пытался приобрести беспилотный летательный аппарат украинского производства, чтобы передать его РФ для осуществления воздушной разведки.

По данным СБУ, в дальнейшем мужчина намеревался выехать в РФ и получить там гражданство, при этом в России он уже получил вид на жительство и переоформил военную пенсию для ее получения на российской территории.