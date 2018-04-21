Украинские журналисты требуют провести в Раде слушания о безопасности работников СМИ

КИЕВ, 21 апреля. / ТАСС /. Руководство Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) считает необходимым провести парламентские слушания по проблеме обеспечения в стране безопасности работников СМИ. Об этом в субботу сообщил председатель организации Константин Томиленко.

"Требуем от председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия немедленно внести на рассмотрение парламента вопрос о назначении слушаний по вопросам свободы СМИ и физической безопасности журналистов, — говорится в заявлении на его странице в Facebook. — Эти слушания должны пройти в 2018 году. Нападавшие на журналистов должны быть наказаны".

В прошлом году подобную инициативу уже поддерживали парламентский комитет по свободе слова и занимавшая тогда должность уполномоченного Рады по правам человека Валерия Лутковская . Однако, по словам Томиленко, Парубий не внес это предложение на рассмотрение согласительного совета, а также не поставил его на голосование в сессионном зале.

Кроме того, в НСЖУ напомнили, что от президента страны Петра Порошенко почти год «с нетерпением ждут выполнения обещания», которое касается представления публичного отчета о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета . По данным союза, с 2015-го по 2017 год в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано более 640 дел, которые касались притеснения свободы слова, однако до суда дошли только 27 из них. «38% дел было прекращено на стадии следствия, 58% находятся в стадии длительного расследование с перспективой, в основном, списания по сроку давности», — пояснил Томиленко.

В 2017 году союзом журналистов зафиксировано около 90 фактов применения силы против работников СМИ.