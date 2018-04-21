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Украинские журналисты требуют провести в Раде слушания о безопасности работников СМИ
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Украинские журналисты требуют провести в Раде слушания о безопасности работников СМИ 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Руководство Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) считает необходимым провести парламентские слушания по проблеме обеспечения в стране безопасности работников СМИ. Об этом в субботу сообщил председатель организации Константин Томиленко.
"Требуем от председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия немедленно внести на рассмотрение парламента вопрос о назначении слушаний по вопросам свободы СМИ и физической безопасности журналистов, — говорится в заявлении на его странице в Facebook. — Эти слушания должны пройти в 2018 году. Нападавшие на журналистов должны быть наказаны".
В прошлом году подобную инициативу уже поддерживали парламентский комитет по свободе слова и занимавшая тогда должность уполномоченного Рады по правам человека Валерия Лутковская. Однако, по словам Томиленко, Парубий не внес это предложение на рассмотрение согласительного совета, а также не поставил его на голосование в сессионном зале.
Кроме того, в НСЖУ напомнили, что от президента страны Петра Порошенко почти год «с нетерпением ждут выполнения обещания», которое касается представления публичного отчета о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. По данным союза, с 2015-го по 2017 год в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано более 640 дел, которые касались притеснения свободы слова, однако до суда дошли только 27 из них. «38% дел было прекращено на стадии следствия, 58% находятся в стадии длительного расследование с перспективой, в основном, списания по сроку давности», — пояснил Томиленко.
В 2017 году союзом журналистов зафиксировано около 90 фактов применения силы против работников СМИ.
По данным ежегодного исследования «Барометр свободы слова» украинского Института массовой информации, на Украине в 2017 году зафиксировано около 300 случаев нарушения свободы слова. Самыми распространенными из них были препятствование законной журналистской деятельности (88 случаев), ограничение доступа к публичной информации (40 случаев), а также угрозы и запугивания журналистов со стороны частных лиц, местных властей и сотрудников правоохранительных органов (37 случаев). В 2016 году, согласно исследованиям института, зафиксировано 264 нарушения свободы слова, в 2015 году — 310 таких случаев, в 2014 году — 995.
ТАСС: последние новости
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