Пожар в Черниговском СИЗО: эвакуированы десятки людей

Об этом сообщает в субботу госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

По данным ведомства, пожар произошел в пятницу вечером в бытовом помещении одного из корпусов изолятора, спасатели оперативно потушили огонь.

«В результате возгорания огнем повреждена внутренняя облицовка стен и потолка помещения на площади 25 квадратных метров и материальные ценности. До прибытия подразделений госслужбы по ЧС персоналом объекта проведена эвакуация 70 человек», — говорится в сообщении на сайте ГосЧС.