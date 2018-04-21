Пожар в Черниговском СИЗО: эвакуированы десятки людей 

Об этом сообщает в субботу госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
По данным ведомства, пожар произошел в пятницу вечером в бытовом помещении одного из корпусов изолятора, спасатели оперативно потушили огонь.
«В результате возгорания огнем повреждена внутренняя облицовка стен и потолка помещения на площади 25 квадратных метров и материальные ценности. До прибытия подразделений госслужбы по ЧС персоналом объекта проведена эвакуация 70 человек», — говорится в сообщении на сайте ГосЧС.
Напомним, в конце марта на Украине произошел пожар в детском саду «Лесная сказка», расположенном в городе Часов Яр подконтрольной Киеву части Донецкой области. Тогда были эвакуированы 93 ребенка и более 30 человек персонала, одна из сотрудниц выпрыгнула в окно 2 этажа и получила перелом костей таза. Она была госпитализирована в Центральную городскую больницу г. Бахмут.