УПЦ МП отреагировала на инициативу Порошенко о создании поместной церкви

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), а также непризнанные мировым православием структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

Напомним, обращение Порошенко о создании автокефалии ранее поддержали депутаты украинского парламента.

Действия Порошенко священники назвали «превышением власти» и «вмешательством в церковные дела».

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