УПЦ МП отреагировала на инициативу Порошенко о создании поместной церкви 

Представители религиозной организации посчитали предложение президента «превышением власти»
Представители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) опубликовали официальное заявление в связи с инициативой президента Петра Порошенко обратиться к Константинопольскому патриархату с просьбой создать православную поместную церковь на Украине.
Действия Порошенко священники назвали «превышением власти» и «вмешательством в церковные дела».
«Украинская православная церковь не обращалась к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной церкви на Украине и не уполномочивала на это ни президента, ни депутатов Верховной рады Украины», — подчеркнули представители УПЦ МП. Текст заявления опубликован на сайте отдела внешних церковных связей УПЦ МП.
Напомним, обращение Порошенко о создании автокефалии ранее поддержали депутаты украинского парламента.
На Украине действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), а также непризнанные мировым православием структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).