Православные церкви на Украине. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 апреля 2018 года синод Константинопольского патриархата рассмотрел прошение президента Украины Петра Порошенко о создание автокефальной (самостоятельной) поместной церкви в стране и принял решение обсудить этот вопрос с церквями православного мира.

Ранее, 17 апреля, Порошенко заявил, что написал письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею I (Архондонису) с просьбой о предоставлении томоса (указа) об автокефалии так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о православных церковных юрисдикциях на территории Украины.

В настоящее время на территории современной Украины действуют каноническая самоуправляемая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также две крупные неканонические религиозные организации: Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

До Февральской революции 1917 года единственной православной церковью на территории современной Украины была единая каноническая Православная российская церковь Российской империи (с 1943 года — Русская православная церковь Московского патриархата, РПЦ МП).

Каноническая православная церковь на Украине

В 1918 году Всероссийский поместный собор образовал на территории Украины церковную область «с особыми преимуществами на началах автономии» или Украинский экзархат Московской патриархии. Его главой стал митрополит Киевский и Галицкий, патриарший экзарх Украины. В 1918 году этот пост занял митрополит Антоний (Храповицкий). В 1921 году по указу патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина) украинская автономия была ликвидирована, но Украинский экзархат продолжал существовать как особая единица в составе Русской православной церкви до 1990 года.

25-27 октября 1990 года Архиерейский собор РПЦ вновь учредил самоуправляющуюся Украинскую православную церковь Московского патриархата, которая в настоящее время продолжает оставаться единственной канонической православной церковью на Украине. В 1990-1992 годах главой УПЦ МП был митрополит Филарет (Денисенко). 27 мая 1992 года Архиерейский собор УПЦ МП сместил Филарета за раскольническую деятельность и избрал митрополитом Киевским и всея Украины Владимира (Сабодана), управляющего делами Московской патриархии.

С августа 2014 года главой церкви стал митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий (Березовский).

Украинская автокефальная православная церковь

С ростом украинского национализма летом 1917 года часть православных священников на Украине выступила за создание автокефальной церкви, украинизацию богослужения и др. Лидером движения стал протоиерей Василий Липковский, который вскоре был лишен священного сана за раскольническую деятельность.

1 января 1919 года директория Украинской народной республики во главе с Владимиром Винниченко приняла закон «Об автокефалии Украинской православной церкви и ее высшего правительства». Через своего посла в Турции украинские власти попытались добиться признания УПЦ Константинопольским патриархатом, но успеха не достигли.

Позднее, уже при поддержке большевиков на Украине были зарегистрированы первые украинские приходы. Московский патриархат во главе с патриархом Тихоном рассматривал действия сторонников создания автокефальной украинской церкви как раскол.

5 мая 1920 года представители Всеукраинской православной рады и активисты украинского националистического движения провозгласили Украинскую автокефальную православную церковь. Ни один из православных епископов участия в принятии этого решения не принимал. 14 октября 1921 года сторонники УАПЦ созвали Всеукраинский православный церковный собор, участниками которого стали только 64 священника и 17 диаконов.

Представитель Московского патриарха митрополит Михаил (Ермаков) отказался присутствовать на соборе. Он отверг кандидатуры, предложенные активистами Рады, и заявил: «Я гадюк в епископы не посвящаю». В итоге так называемые украинские епископы были возведены в сан в обход канонических правил, в частности Липковский сам «посвятил» себя в епископы. УАПЦ не была признана ни одной из канонических православных церквей.

До середины 1920-х годов советские власти поддерживали развитие УАПЦ, надеясь таким образом ослабить Православную российскую церковь. Однако с 1929 года ОГПУ начало массовые аресты активистов УАПЦ. В 1930 году организация объявила о самороспуске.

Канаде. В 1942 году на территории Украины, находившейся под немецкой оккупацией, деятельность УАПЦ была восстановлена. После отступления немецких войск с Украины, представители УАПЦ эмигрировали и основали свои епархии в местах компактного проживания украинской диаспоры, в первую очередь в США

В 1989 году во Львове вновь было официально провозглашено восстановление УАПЦ. В 1990 году в Киеве прошел поместный собор религиозной организации, был принят ее устав, а возвратившийся из эмиграции в США митрополит Мстислав (Скрипник) провозглашен патриархом Киевским и всея Украины. В настоящее время УАПЦ возглавляет митрополит Макарий (Малетич).

Украинская православная церковь Киевского патриархата

В ноябре 1991 года митрополит Филарет (Денисенко), возглавлявший УПЦ МП, созвал собор епископов, который обратился к Московской патриархии с просьбой предоставить УПЦ «полную каноническую самостоятельность, то есть автокефалию». Однако вскоре после собора часть иерархов отозвала свои подписи под обращением. В апреле 1992 года Архиерейский собор РПЦ предложил митрополиту Филарету покинуть свой пост. Тот согласился, пообещав провести выборы нового главы УПЦ. Однако 7 апреля 1992 года, вернувшись в Киев, Филарет объявил о своем отказе подчиняться Московскому патриархату.

27 мая 1992 года в Харькове собрался собор УПЦ Московского патриархата, который сместил Филарета с должности предстоятеля церкви, лишил его Киевской кафедры и отчислил за штат с запретом служения «впредь до решения Архиерейского собора Матери-Церкви». 11 июня 1992 года Архиерейский собор РПЦ постановил «извергнуть митрополита Филарета (Денисенко) из сущего сана, лишив его всех степеней священства и всех прав, связанных с пребыванием в клире

за жестокое и высокомерное отношение к подведомственному духовенству, диктат и шантаж, внесение своим поведением и личной жизнью соблазна в среду верующих, клятвопреступление, учинение раскола в Церкви» и др.

Для легитимации собственного статуса Филарет при поддержке украинских властей провел Всеукраинский православный собор, на котором было объявлено об объединении его сторонников с Украинской автокефальной православной церковью в так называемую единую Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Филарет стал заместителем главы новой организации, которым был объявлен находящийся в США патриарх УАПЦ Мстислав (Скрипник). Однако настоящего объединения де-факто не произошло: в 1993 году, после смерти Мстислава, большинство представителей УАПЦ покинули Киевский патриархат. 20 октября 1995 года Филарет был избран патриархом УПЦ КП.

В 1992 году в ходе поездки в Стамбул (Турция) Филарет безрезультатно пытался договориться о признании УПЦ КП Константинопольским патриархатом. Однако в июле 1993 года Константинопольский патриарх Варфоломей I официально заявил, что признает только одного канонического митрополита Киевского — Владимира (Сабодана).

21 февраля 1997 года на Архиерейском соборе Русской православной церкви Филарет был отлучен от церкви и предан анафеме, поскольку «не внял обращенному к нему от лица Матери-Церкви призыву к покаянию и продолжал… раскольническую деятельность».

16 ноября 2017 года Денисенко обратился с письмом к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу ( Гундяеву ) и епископату РПЦ. В нем предлагалось «положить конец существующему противостоянию» и отменить «яко не бывшие» все «прещения и отлучения». 30 ноября 2017 года для ведения переговоров с УПЦ КП Архиерейский собор РПЦ учредил специальную комиссию, которую возглавил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев). 1 декабря 2017 года на пресс-конференции в Киеве Филарет Денисенко сообщил, что целью его переговоров с РПЦ является автокефалия украинской церкви.

При этом, по словам Филарета, он продолжает вести переговоры об автокефалии с Константинопольским патриархатом. Кроме того, он заявил о необходимости принятия поправок в уже действующий закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», целью которых является ограничение в правах УПЦ МП. В частности, одна из таких поправок дает право властям Украины запрещать религиозные организации за сотрудничество с центрами, находящимися в «государстве-агрессоре».

Статистические данные о конфессиях на Украине

По данным опроса, проведенного в ноябре 2016 года компанией Ukrainian Sociology Service при Институте социологии Национальной академии наук Украины, 39,4% граждан считают себя прихожанами Украинской православной церкви Московского патриархата. К самопровозглашенному Киевскому патриархату отнесли себя 25,3% опрошенных, к Украинской автокефальной православной церкви — 4,6%.

По информации УПЦ МП, ее прихожанами являются 35 млн верующих (более 80% населения). По данным на ноябрь 2017 года, церковь состоит из 53 епархий и 12 тыс. 69 приходов. В клире УПЦ МП — 85 архиереев (52 епархиальных и 33 викарных), 12 тыс. 283 священнослужителя, из которых 11 тыс. 312 — священники и 971 — диаконы. На территории Украины действует 251 монастырь, где послушание несут 4 тыс. 412 монахов (1 тыс. 685 монахов и иноков, 2 тыс. 727 монахинь и инокинь). В 17 духовных учебных заведениях УПЦ МП (Киевская духовная академия, духовные семинарии и училища, богословский университет и кафедра богословия) на дневном отделении обучаются 1 тыс. 429 студентов. Крупнейшие монастыри: Свято-Успенская Киево-Печерская лавра и Свято-Успенская Почаевская лавра.

Согласно «Отчету о сети религиозных организаций на Украине по состоянию на 1 января 2017 года», опубликованному в июне 2017 года министерством культуры страны, УПЦ МП объединяет 12 тыс. 328 религиозных общин. Наибольшее число приходов — в Винницкой (1038) и Хмельницкой (977) областях, наименьшее — во Львовской (71) и Ивано-Франковской (36). УПЦ МП принадлежат 208 монастырей, 19 духовных учебных заведений, 3 тыс. 987 школ, 135 СМИ. Количество священнослужителей — 10 тыс. 289 человек, монашествующих — 4 тыс. 807. Согласно данным отчета минкультуры Украины, треть всех священнослужителей, две трети всех православных приходов, три четверти всех студентов духовных учебных заведений и почти все православное монашество относятся к УПЦ МП.

Украинская православная церковь Киевского патриархата насчитывает 5 тыс. 114 приходов, 60 монастырей, 18 духовных учебных заведений, 1 тыс. 349 школ, 3 тыс. 479 клириков, 219 монашествующих, 48 СМИ. Больше всего приходов — во Львовской (496) и Киевской (423) областях, меньше всего — в Луганской и Харьковской (по 31).

У Украинской автокефальной православной церкви — 1 тыс. 195 приходов, 13 монастырей, восемь духовных учебных заведений, 305 школ, 709 клириков, 21 монах, 12 СМИ. Наибольшее число приходов действуют во Львовской (388) и Тернопольской (202) областях, наименьшее — в Донецкой (3) и Одесской (7).

Притеснения канонической православной церкви на Украине

После смены власти на Украине в феврале 2014 году Киевский патриархат проводил крайне агрессивную политику по отношению к приходам Московского патриархата, системный характер приобрел захват его храмов. По данным УПЦ МП, за 2014-2016 годах она потеряла 40 храмов, которые перешли в подчинение Киевского патриархата. В 2017 году 17 храмов Украинской православной церкви Московского патриархата подверглись нападениям радикалов, а с начала 2018 года было совершено уже 10 новых нападений.

В 2016 году в Верховную раду было внесено два законопроекта — «О статусе религиозных организаций» и «О свободе совести и религиозных организациях», согласно которым УПЦ МП может быть запрещена, ее приходы конфискованы, а деятельность церкви поставлена под контроль государства.

В первом законопроекте, авторами которого стали представители коалиции «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта», предлагалось назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Кроме того, в одной из статей документа было прописано, что если представители конфессии будут сотрудничать с религиозными центрами, находящимися в России, власть получит право полностью запретить ее деятельность на Украине.

Во втором проекте, подготовленном депутатами «Народного фронта», «Блока Петра Порошенко» и «Самопомощи», парламентарии предложили законодательно регулировать принадлежность лиц к религиозной общине. Например, прописать термин «самоидентификация» и уточнить минимальное количество представителей религиозной общины, по решению которых может быть изменена подчиненность храмов конфессиям.

18 мая 2017 года под давлением общественности Рада отложила обсуждение законопроектов, однако официальных комментариев о снятии документов с дальнейшего рассмотрения не последовало.

Попытки создания поместной православной церкви на Украине

Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата. В 2008 году президент Украины Виктор Ющенко пытался получить поддержку Константинопольского патриарха Варфоломея. Но Вселенский патриарх не дал своего благословения на каноническое отделение Украинской православной церкви.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти пытаются принудительно объединить каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата с раскольниками и легализовать этот процесс законодательно. Порошенко ранее неоднократно заявлял, что выступает за создание на Украине единой поместной церкви. 16 июня 2016 года Верховная рада направила обращение к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. В начале 2018 года патриарх Варфоломей на встрече с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата подчеркнул, что «проблемы церковного единства можно решить только каноническими, а не политическими методами».

В апреле 2018 года Порошенко написал личное письмо патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию украинской православной церкви. Он также отметил, что к его обращению присоединились представители УПЦ КП, а также УАПЦ.

18 апреля 2018 года законопроект в поддержку обращения Порошенко был внесен группой депутатов в Верховную раду.