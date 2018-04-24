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Порошенко увязал создание на Украине поместной церкви и возврат Крыма
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Порошенко увязал создание на Украине поместной церкви и возврат Крыма 

РИА Новости 39 минут назад
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КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что создание единой поместной православной на Украине поможет вернуть Донбасс и Крым.
"Будет ли государство сильнее, имея единую церковь? Очевидно, что это так. Ведь мы убираем внутренние конфликты из государства, и, объединившись, мы скорее освободим украинскую землю — и Донбасс, и Крым", — сказал Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
Президент Украины заявил 22 апреля, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение может быть принято до 28 июля. Близкий ко Вселенскому патриархату источник пояснил РИА Новости, что поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.
Украинская православная церковь Московского патриархата считает обращение Порошенко о создании единой поместной церкви превышением власти. Оппозиция на Украине назвала инициативу о создании единой церкви попыткой решить политические задачи накануне президентских выборов.
На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.
Петро автокефальный
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