Порошенко увязал создание на Украине поместной церкви и возврат Крыма

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что создание единой поместной православной на Украине поможет вернуть Донбасс и Крым.

"Будет ли государство сильнее, имея единую церковь? Очевидно, что это так. Ведь мы убираем внутренние конфликты из государства, и, объединившись, мы скорее освободим украинскую землю — и Донбасс, и Крым", — сказал Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Президент Украины заявил 22 апреля, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение может быть принято до 28 июля. Близкий ко Вселенскому патриархату источник пояснил РИА Новости, что поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.

Украинская православная церковь Московского патриархата считает обращение Порошенко о создании единой поместной церкви превышением власти. Оппозиция на Украине назвала инициативу о создании единой церкви попыткой решить политические задачи накануне президентских выборов.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

Петро автокефальный