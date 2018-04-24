Порошенко разрешил украинцам посещать храмы Московского патриархата

Украинцам не будут запрещать посещать церкви Московского патриархата. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV.

«Если кто-то хочет посещать церковь, центр которой находится за пределами нашего государства, — это их право. Никто не имеет права указующим перстом запрещать посещать», — сказал Порошенко. По его словам, на Украине была и будет гарантирована свобода совести.

22 апреля Синод Вселенского патриархата на очередной сессии рассмотрел прошение Петра Порошенко о создании на Украине автокефалии православной церкви

19 апреля Порошенко попросил поддержать его обращение к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви на Украине.

На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата.