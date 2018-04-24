Порошенко обратился с просьбой к националистам

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«Я хотел бы обратиться к патриотическим силам. Мы должны действовать ответственно, чтобы продемонстрировать, что на Украине есть свобода совести. Если кто-то хочет посещать церковь из России — это их право», — сказал он.

Вместе с этим президент попросил националистов воздерживаться от разного рода провокаций.

Данное заявление глава Украины сделал во время ток-шоу «Свобода слова».

Ранее Порошенко анонсировал начало работы Константинопольского патриархата по введению автокефалии Украинской православной церкви.