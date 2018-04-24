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Порошенко обратился с просьбой к националистам
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Порошенко обратился с просьбой к националистам 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Пётр Порошенко призвал националистов не создавать помехи людям, которые посещают храмы Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
«Я хотел бы обратиться к патриотическим силам. Мы должны действовать ответственно, чтобы продемонстрировать, что на Украине есть свобода совести. Если кто-то хочет посещать церковь из России — это их право», — сказал он.
Вместе с этим президент попросил националистов воздерживаться от разного рода провокаций.
Данное заявление глава Украины сделал во время ток-шоу «Свобода слова».
Ранее Порошенко анонсировал начало работы Константинопольского патриархата по введению автокефалии Украинской православной церкви.
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