Едины с Россией: Церковь поставила Порошенко на место

В Константинопольском патриархате рассмотрели просьбу президента Украины Петра Порошенко об отдельной церкви. Там заявили, что запрос изучат вместе с другими православными церквями.

Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой сделать Украинскую православную церковь (УПЦ) Киевского патриархата автономной или автокефальной. Таким образом он хотел создать в стране единую поместную церковь.

Однако попытка раскола не нашла одобрения. Президенту Украины напомнилт о том, что вопрос будет обсуждаться только с участием Русской церкви, а для принятия решения необходимо единогласие, передает РИА Новости . Таковы многовековой церковный порядок и традиция.

В Константинопольском патриархате уточнили, что обсуждение вопроса о предоставлении УПЦ автокефалии состоялось 19 и 20 апреля. «По этому запросу синод решил быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации», — говорится в сообщении на сайте патриархата.