В ЛНР пригрозили ответными действиями на новые обстрелы техники для парада

Ранее в ЛНР заявили, что в ночь на 17 апреля украинские силовики обстреляли район расположения военной техники, которую ополченцы готовили для участия в параде ко дню Победы. Позже Марочко обвинил наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в обнародовании точных координат стоянки военной техники.

"В случае повторной попытки ВСУ нанести урон вооружению и технике, которая будет участвовать в параде Победы, мы оставляем за собой право на решительные контрмеры", — сказал Марочко.

Он уточнил, что в случае размещения новых снимков и указания координат техники в открытых источниках представителями СММ ОБСЕ, в республике расценят это как целенаправленное информирование украинских силовиков наблюдателями миссии для нанесения повторного артиллерийского удара.

"Мы хотели бы предостеречь наблюдателей миссии ОБСЕ от необдуманных поступков. СММ ОБСЕ многократно убеждалась, что та техника, которую они отображают в отчетах, безопасна и будет использоваться исключительно для проведения парада", — сказал Марочко.