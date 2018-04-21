Ещё
В ЛНР пригрозили ответными действиями на новые обстрелы техники для парада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНР пригрозили ответными действиями на новые обстрелы техники для парада 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 21 апр — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики оставляет за собой право на ответные действия в случае нового обстрела со стороны Вооруженных сил Украины военной техники, готовящейся к параду Победы, заявил журналистам в субботу официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.
Ранее в ЛНР заявили, что в ночь на 17 апреля украинские силовики обстреляли район расположения военной техники, которую ополченцы готовили для участия в параде ко дню Победы. Позже Марочко обвинил наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в обнародовании точных координат стоянки военной техники.
"В случае повторной попытки ВСУ нанести урон вооружению и технике, которая будет участвовать в параде Победы, мы оставляем за собой право на решительные контрмеры", — сказал Марочко.
Он уточнил, что в случае размещения новых снимков и указания координат техники в открытых источниках представителями СММ ОБСЕ, в республике расценят это как целенаправленное информирование украинских силовиков наблюдателями миссии для нанесения повторного артиллерийского удара.
"Мы хотели бы предостеречь наблюдателей миссии ОБСЕ от необдуманных поступков. СММ ОБСЕ многократно убеждалась, что та техника, которую они отображают в отчетах, безопасна и будет использоваться исключительно для проведения парада", — сказал Марочко.
РИА Новости: последние новости
В ООН заявили о нехватке средств для оказания гуманитарной помощи Украине Порошенко предложил лишить крымчан украинского гражданства Украинские радикалы начинают облавы на цыган
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство28
Скончалась Нина Дорошина164
В Сети всплыли эротические фото Собчак174
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили31
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни63
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение