Возвращение в Гуляйполе: Нестора Махно собираются вернуть из Парижа на Украину

Об этом, как сообщает «Интерфакс-Украина», заявил глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль.

Как рассказал Брыль в пятницу в ходе совещания в Запорожской ОГА, областные власти намерены инициировать перезахоронение праха Махно на его исторической родине — райцентре Гуляйполе, поскольку завершается срок аренды его места на кладбище Пер-Лашез во Франции.

Он отметил, что запорожцы намерены с почестями провести процедуру перезахоронения урны с прахом Батьки Махно, а также установить в Гуляйполе памятник легендарному земляку.