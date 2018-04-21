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Возвращение в Гуляйполе: Нестора Махно собираются вернуть из Парижа на Украину
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Возвращение в Гуляйполе: Нестора Махно собираются вернуть из Парижа на Украину 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как сообщает «Интерфакс-Украина», заявил глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль.
Как рассказал Брыль в пятницу в ходе совещания в Запорожской ОГА, областные власти намерены инициировать перезахоронение праха Махно на его исторической родине — райцентре Гуляйполе, поскольку завершается срок аренды его места на кладбище Пер-Лашез во Франции.
Он отметил, что запорожцы намерены с почестями провести процедуру перезахоронения урны с прахом Батьки Махно, а также установить в Гуляйполе памятник легендарному земляку.
Нестор Махно — один из лидеров анархистского движения в Украине в 1917-1921 годов. Он также руководил повстанческими отрядами, которые в разное время боролись в союзе с советскими войсками против гетмана Павла Скоропадского, белогвардейского генерала Антона Деникина, войск Директории, Антанты, а также и против советских войск. Находясь под воздействием идеологии анархизма, Махно выступал против любой власти, придерживаясь идеи «свободных советов» и «безвластного государства.
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