Крым не вернуть, новые гонения на православных, нелегкая судьба «Норда»

Как гром среди ясного неба прозвучало в пятницу вечером в эфире украинских СМИ заявление замминистра Туки о неспособности киевского режима вернуть Крым . Чиновник отметил, что сейчас Киев вынужден ограничиваться дипломатическими демаршами и политическими заявлениями. По мнению Туки, Донбасс и Крым если когда-то и вернутся вернутся в состав Украины , то только в очень отдаленном будущем.

Забавно, что это заявление Туки прозвучало синхронно с проведением ВМС Украины сухопутных учений на границе с Крымом, которые должны были показать украинскому электорату серьезность намерений киевского режима по возврату полуострова, в том числе и силовым путем.

«Артиллерийские подразделения успешно отработали учебные упражнения по уничтожению десантных кораблей и морского десанта условного противника. Морские пехотинцы, в свою очередь, выполнили задачи по непосредственному отражению атаки морского десанта условного противника и совершили маневр подразделениями на угрожаемых направлениях», — заявили в Минобороны Украины.

Украинскому политику Георгию Туке было нелегко признать, что Украина не в состоянии вернуть Крым, и это признание было сделано сквозь душевные муки, предположил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек

«Откровения Георгия Туки — это признание сквозь душевные муки. Украинскому чиновнику нелегко произнести эти слова, но последние события в Сирии показали, что поддержка Запада в военном плане не влияет на политическую линию российского руководства», — сказал Бальбек.

«Вот и выдавливает Тука из себя слова вымученного признания — пугать Россию бесполезно, соответственно, и Крым не взять голыми руками с распеванием гимна», — отметил он.

Впрочем, не только дипломатические демарши и политические заявления использует Киев для борьбы с мятежным Крымом. На текущий момент украинские власти не гнушаются и актами пиратства, все больше превращая Украину в подобие Сомали

Дело «Норда»

В субботу Госпогранслужба Украины передала в суд дела семерых моряков захваченного рыболовного судна «Норд», которые попытались выехать с Украины по российским загранпаспортам. При этом двоим россиянам все же удалось вылететь из Киева в Минск , а оттуда в Симферополь . Остальных задержали украинские пограничники.

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что согласно составленным протоколам членам экипажа грозит штраф (в сумме 3,5 тыс. грн), но не арест. «Данное административное нарушение не предусматривает ограничения свободы», — подчеркнул он.

Госпогранслужба Украины 25 марта задержала сейнер «Норд» (флаг РФ, порт приписки — Керчь ) с 10 членами экипажа на борту. Им было запрещено покидать судно до решения суда.

Херсонский городской суд 6 апреля избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. грн залога (около $1,3 тыс.). Адвокаты внесли деньги. Капитана освободили 10 апреля с обязанностью являться к следователю каждый понедельник.

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция — штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

Очевидно, однако, что даже если киевский режим отправит за решетку всю команду Норда, Крым это не вернет, а его население будет еще сильнее настроено против украинской власти. Судя по всему, это и нужно режиму Порошенко — отрезать от Украины все русское.

Мелкопоместная церковь

Депутаты Верховной Рады на текущей неделе приняли проект постановления о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви на Украине

За это решение проголосовали 268 народных избранников. Перед голосованием президент Украины Петр Порошенко выступил в зале ВР.

«После того, как вы проголосуете, я смогу сообщить сегодня же Его Святейшеству Варфоломею, что мы все в основном выполнили свою часть того, о чем мы говорили и договорились 9 апреля. И пусть мощный голос миллионов православных украинцев, епископов и мирян через позицию власти, позицию парламента, позицию президента услышат Вселенский патриарх и Синод», — сказал Порошенко.

Он добавил, что письмо-обращение как можно скорее направит в Стамбул . Порошенко считает, что автокефалия должна укрепить межконфессиональный мир, а не распалить конфликт.

«Она удалит рудименты того политического проекта, который называется «русским миром» и который придумали именно иерархи Русской православной церкви. Это уже потом эту опасную для Украины политическую ересь взяли на вооружение власти Российской Федерации», — заявил Порошенко.

По его мнению, это будет восстановлением исторической справедливости:

«Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры, которым мы потом поделились с Залесьем, где древние киевские князья очень опрометчиво основали Москву », — сказал он.

17 апреля президент Украины Петр Порошенко написал письмо Вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию православной церкви в Украине и призвал парламентариев поддержать такую его инициативу.