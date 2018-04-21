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Депутаты Рады решили декоммунизировать Богдана Хмельницкого
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Депутаты Рады решили декоммунизировать Богдана Хмельницкого 

Украина.ру 42 минуты назад
Фото: Украина.ру
Документ обнародован на сайте парламента.
Он направлен на рассмотрение в Комитет Рады по вопросам госстроительства, региональной политики и местного самоуправления.
В пояснительной записке говорится, что Киевский областной совет обратился в Верховную Раду Украины с представлением о переименовании города Переяслав-Хмельницкий в Переяславль.
«Переименование города Переяслав-Хмельницкий инициировано Переяслав-Хмельницкой городским советом с целью возвращения городу его исторического названия Переяславль», — говорится в документе.
Переяслав был переименован в Переяслав-Хмельницкий в 1943 году.
Запорожским казачеством под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого в Переяславле 18 января 1654 года было принято решение о вхождении части территории современной Украины в состав России.
Как отмечал глава Крыма Сергей Аксенов в годовщину этого события в 2018 году, Переяславская рада стала одним из ключевых событий истории Русского мира, когда разделенный народ исторической Руси мощно и решительно заявил о своем стремлении к воссоединению.
«Выбор наших предков во многом предопределил судьбы русского и украинского народов. Если бы этот выбор был другим, другой была бы и современная Россия. А Украины как государства сегодня просто не существовало бы», — подчеркнул Аксенов.
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