Депутаты Рады решили декоммунизировать Богдана Хмельницкого

Документ обнародован на сайте парламента.

Он направлен на рассмотрение в Комитет Рады по вопросам госстроительства, региональной политики и местного самоуправления.

«Переименование города Переяслав-Хмельницкий инициировано Переяслав-Хмельницкой городским советом с целью возвращения городу его исторического названия Переяславль», — говорится в документе.

Переяслав был переименован в Переяслав-Хмельницкий в 1943 году.

Запорожским казачеством под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого в Переяславле 18 января 1654 года было принято решение о вхождении части территории современной Украины в состав России

Как отмечал глава Крыма Сергей Аксенов в годовщину этого события в 2018 году, Переяславская рада стала одним из ключевых событий истории Русского мира, когда разделенный народ исторической Руси мощно и решительно заявил о своем стремлении к воссоединению.

«Выбор наших предков во многом предопределил судьбы русского и украинского народов. Если бы этот выбор был другим, другой была бы и современная Россия. А Украины как государства сегодня просто не существовало бы», — подчеркнул Аксенов.