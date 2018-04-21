«Уже не наш»: Киев выводит «новую формулу Крыма» в предвыборной программе Порошенко

"Киев в последнее время все чаще использует Крым в качестве громких информационных поводов без оснований для этого — тому сразу несколько причин. Для начала, это подготовка в рамках долгоиграющей предвыборной программы Петра Порошенко , который постарается сильнее давить на все «болевые точки» украинского общества, в том числе Крым. Выборы весной 2019 года, и до тех пор такие новостные поводы Киев будет генерировать непрерывно.

Во-вторых, это возможная подготовка к каким-либо действиям в Донбассе, что тоже связано с будущими президентскими выборами. Любое обострение вокруг Крыма или Донбасса Порошенко выгодно, так как заставляет украинцев забыть о повышении цен, в том числе на газ, о растущей безработице, о деиндустриализации, о деградации социальной сферы и особенно медицины. То есть такие новости отвлекают от «ненужных» Киеву мыслей и настраивают на заданный сценарий голосования в следующем году", — отмечает аналитик.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что на сегодняшний день Украина не в состоянии вернуть Крым и вынуждена ограничиваться «дипломатическими демаршами» и «политическими заявлениями». При этом чиновник добавил, что не имеет ни малейших сомнений, что Крым и Донбасс в долгосрочной перспективе вернутся в состав Украины. " Российская Федерация будет нести полную ответственность за все действия, причиненные украинскому государству", — сказал он. И выразил надежду, что мост через Керченский пролив в Крым, который строит Россия, рухнет в день открытия.

"Порошенко использует политические приемы, чтобы добавить себе политических очков в предвыборный период. Одним из этих поводов будет и возможность обмена пленными, которую Киев сейчас активно зондирует. Шансы у Порошенко победить на выборах есть, но они высоки не из-за его впечатляющих успехов в деле государственного или экономического строительства. А потому, что у него в руках все рычаги административной власти, силовики, контроль над медиасферой и финансовыми потоками.

Порошенко просто устранит всех конкурентов или сделает конкуренцию недобросовестной. В рамках такого предвыборного цикла выиграть выборы он сможет. Конечно, ему придется заручиться поддержкой Запада. Но пока ситуация обстоит по принципу «других у вас нет», а США и Европу нынешний президент устраивает. Пусть он ворует и раскалывает свою страну, но при этом Порошенко ведет прозападную геополитическую политику, и к нему лояльны", — подчеркивает политолог.

Крым как повод

Накануне Порошенко предложил лишать украинского гражданства жителей Крыма. Эта креативная идея уже воплощена в соответствующий законодательный проект и будет предметом обсуждения в Верховной раде Украины . В тексте документа отмечается, что получение русского паспорта на «временно оккупированной» территории Крыма должно считаться основанием для лишения украинского гражданства.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. На обсуждение вынесли два вопроса: вхождение Крыма в состав России в качестве субъекта федерации или восстановление Конституции Республики Крым 1992 года при сохранении Крыма в составе Украины. В АРК 96,77% проголосовавших поддержало присоединение Крыма к России при явке 83,1%, в Севастополе за это выступили 95,6% избирателей при явке 89,5%. Украина не признает Крым российским и считает его своей временно оккупированной территорией.

"Говорить, что Крым становится разменной монетой в предвыборной программе Порошенко, не приходится — влиять на жизнь полуострова он не в силах. Эти новости из Киева носят скорее трагикомический характер. Порошенко угрожает отнять гражданство у крымчан? Но подавляющее большинство жителей полуострова отказались от него еще в 2014 году — зачем им украинское подданство в принципе?

Тука говорит, что Украина потеряла Крым и угрожает России, что через неопределенный срок вернет не только полуостров, но и Донбасс. С тем же успехом можно обратиться к мнению экспертов, что через определенное время самой Украины уже не будет — она распадется, и возвращать Крым будет уже некому.

Так что все это похоже на попытки давить на «больные места» для украинского населения. Причем самих крымчан такая политика Киева даже не затрагивает — она им попросту не интересна", — заключает Богдан Безпалько.