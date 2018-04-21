«Французская весна» в Одессе: Харчуйтесь, аборигены

Ровно, Харьков и В апреле в Одессе с большой помпой открылась очередная «Французская весна», она проводится в нашем городе уже 15-й раз подряд. Примечательно, что география её проведения на Украине с годами расширяется. В этом году французы «окучили» Киев, Львов , Одесса, Запорожье , Днепр ( Днепропетровск ), Ивано-Франковск Бердичев . Ещё недавно список городов, где проводилось это мероприятие, был вдвое короче. И это при том, что после кризиса 2008 года финансирование подобных программ ЕС было резко урезано, но именно Франция для продвижения своих интересов денег не жалеет.

В официальной программе, на русском языке, было написано: «… приглашаем окунуться в разнообразие французского искусства и вдохновиться на новые свершения…». О каких свершениях и на каком поприще шла речь, если честно, было не совсем понятно. Разве что в области трудовой миграции.

Открытие состоялось в очень примечательном месте — еврейском культурном центре «Беит Гранд», который заслуживает отдельного упоминания. Информация, тщательно замалчиваемая ведущими западными СМИ: в связи с усиливающейся напряженностью последних лет на Ближнем Востоке, совершенно реальным выглядит вовлечение Израиля в большую войну. Куда евреям эмигрировать в случае опасности? Одно из направлений — обратно на Украину и, в частности, в Одессу. Но в таком случае евреям будет нужна нормальная страна, а не бандеровское логово. Поэтому пусть никого не удивляет активная, хоть и не афишируемая поддержка Израилем в 2014 году «Русской весны». Сегодня Тель-Авив финансирует в Одессе программы русского языка и русской культуры, пусть и тщательно маскируемые под «еврейскую», «одесскую» или «израильскую». Кружки для детей, объявления — на русском.

Но вернёмся к торжественному открытию «Французской весны». Теоретически вход был платный, с зубодробительной для Украины стоимостью в 150 гривен — одна десятая стандартной украинской месячной пенсии. Билеты продавались в кассах и, как мне сказали, «все свободные места в кинозале реализовали». Но зал был заполнен только на треть.

Публика, сотни полторы, типичная для такого рода мероприятий — представители городской и областной власти, других иностранных представительств, преподаватели французского языка из университета и многочисленные прихлебатели, в основном женщины очень специфического вида.

Открывая мероприятие, выступила Диана Бангура, француженка с явно заметными негритянскими корнями, директор одесского «Альянс Франсез». Что примечательно: говорила на французском с переводом на русский.

Потом начался «фуршет». Толпа прихлебателей, расталкивая друг друга локтями, рванула к бесплатному буфету: сыр, мясные закуски, оливки, булочки, десерты и дешёвое вино… В Одессе сегодня голодно, бесплатно покушать и выпить вина за французский счёт — это для одесситов шанс.

Затем посетители, кто не разбежался после «харчевания», переместились в кинозал, где выступила специально приехавшая из Киева французский посол на Украине Изабель Дюмон. Вот ее речь уже переводили на государственный язык — «ридну мову». Так положено на Украине на торжественных собраниях. Под конец Дюмон попыталась даже что-то сказать на корявом украинском, но сбилась и перешла на более ей знакомый русский, хотя тоже корявый.

Ну, а затем на сцену вышли представители городской и областной власти, облизывая со всех сторон сотрудничество с Францией и ЕС.

В заключение зачитали длинный список спонсоров и партнёров, французских банков и фирм, которых «потрясли» для финансирования этого исключительно дорогостоящего действа, но совершенно пустого для приобщения к французскому языку и культуре.

В финале был как бы концерт. Играла музыка, на экране показывали мультики, включая русский — «Варежка». Даже странно, как мультфильм из «страны-агрессора» попал в программу.

Вот так одесситов приобщали к великой французской культуре. Впрочем, чему удивляться. Несколько столетий назад колонизаторы приобщали туземцев к своим «ценностям» с помощью бус и разноцветных стекляшек. Сегодня соблазняют дармовыми харчами, обещаниями светлого будущего и веселыми картинками. Почерк один. Правда, сегодня это называется культурным обменом.

Одесса

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